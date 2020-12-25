إدارة الديوانية تكشف سبب تأخر توزيع رواتب العاملين بالأجور اليومية

2020/12/25 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانة

كشف الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، سبب تأخر توزيع رواتب العاملين بالاجور اليومية في الدوائر الخدمية.

وقال النائب الاول لمحافظ الديوانية، فارس وناس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمال الخدمات والعاملين بأجر يومي في دوائر الخدمية لم يستلموا رواتبهم منذ اشهر، مع استمرار مشكلة توفير رواتبهم".

وأضف وناس، ان "المشكلة تتعلق بعدم وجود تخصيص مالي لهم، وان هذه الدوائر لا تستطيع ان توفر هذه المبالغ بسبب ان عددا منها اوقفت الجباية ولم تحل وزارة المالية هذه الاشكالية حتى الآن".

واشار النائب الاول لمحافظ الديوانية، الى ان "الحكومة المحلية تحاول ايجاد حلول لهذه المشكلة من خلال توفير المبالغ من دوائر اخرى وسدادها في وقت لاحق لهم ".

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