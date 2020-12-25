2020/12/25 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في ليلة عيد الميلاد، توقفت حافلة تقلّ متطوّعين في مدينة بلدة قرقوش الواقعة في محافظة نينوى لتزرع بعض من الفرح في هذه المدينة المسيحية التي أرهبها داعش قبل ستة أعوام.

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