13 طريقة أظهرت بها الأرض غضبها في عام 2020!

2020/12/25 | 19:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جلب عام 2020 موسما قياسيا من الأعاصير في المحيط الأطلسي، والعديد من حرائق الغابات التي تهدد الحياة والكثير من الزلازل الشديدة بما يكفي لتذكير البشرية بقوة الصفائح التكتونية

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