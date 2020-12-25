“ارتدوا الملابس واشعلوا المدافئ”… العراق يدخل في برودة “غير مسبوقة” الليلة

2020/12/25 | 19:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق- بغداد

كشف المتنبئ الجوي محمد الدوري، اليوم الجمعة، عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة العراق.

وقال الدوري، في منشور له على فيسبوك : ان الارقام تبين تدني وانخفاض واضح بدرجات الحرارةفي عموم العراق بما في ذلك بغداد، مبينا ان درجات الحرارة الصغرى في تماس مع الصفر المئوي في مناطق متعددة جنوب ووسط العراق بما في ذلك العاصمة بغداد والى ما دون الصفر المئوي وبعدد من الدرجات في انحاء شاسعة شمال وغرب وجنوب غرب العراق .

واضاف: ان الصقيع والأنجماد يُحتمل ان يتشكل في مساحات واسعة النطاق وجل المناطق الشمالية والغربية والعديد من الأرجاء وسط وجنوب غرب العراق، مؤكدا انه يُنصح في وسط هكذا أجواء شديدة البرودة أرتداء ملابس شتوية ثقيلة دافئة و أستخدام وسائل التدفئة المختلفة .

وتابع الدوري، انه والاغلب تكون وسائل تدفئة ” نفطية “.

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