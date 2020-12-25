القضاء يصادق على قرار انتخاب “عبدالسلام النواف” لمنصب قائممقام قضاء القائم

2020/12/25 | 19:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار صادقت محكمة القضاء الاداري على قرار انتخاب، عبدالسلام رجاء النواف، لمنصب قائممقام قضاء القائم”.وذكر بيان للمحكمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” تمت المصادقة على قرار المجلس المحلي لقضاء القائم والخاص بانتخاب الحقوقي (عبدالسلام رجاء النواف) لمنصب قائممقام قضاء القائم بموجب القرار المرقم ١١٩٠/٢٠٢٠ في تاريخ ٢/٣/٢٠٢٠ بعد اكتسابه الدرجة القطعيه …

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