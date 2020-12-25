وزارة العمل تكشف عن إضافة للعمالة العراقية بمصفى كربلاء

2020/12/25 | 19:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن نسب العمالة العراقية في مصفى كربلاء، مؤكدةً سعيها إلى إيجاد فرص عمل للعراقيين من أجل تخفيف البطالة.

وقال المتحدثة باسم الوزارة أحرار الزلزلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ممثلين عن وزارة العمل سيراجعون مصفى كربلاء الاسبوع المقبل من أجل رفد الشركات العاملة في المصفى بالعمالة العراقية حسب قاعدة بيانات وزارة العمل".

وأضافت أن "هذه تعد خطوة جادة من وزارة العمل لاستخدام قاعدة بياناتها من العاطلين العراقيين، وايجاد فرص عمل لهم بدل العمالة الاجنبية؛ من اجل التخفيف من البطالة وبغية تطبيق قانون العمل"، مشيرة إلى أن "وزارة العمل كانت قد ابلغت السفير الكوري بأن اغلب شركاتهم لا تلتزم بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي".

ولفتت إلى أن "لدى الدائرة معلومات تؤكد أن عدد العمال الاجانب يصل الى (11000) عامل، وان نسبة العمال العراقين لهذا العدد تصل الى 10% من عدد العمال الاجانب، وهذا ما اثار استياء أهالي كربلاء".

وقالت الزلزلي إنه "تم زيارة المصفى من قبل لجان وزارتنا في دائرة العمل والتدريب المهني /قسم التفتيش، ولم يكن هنالك التزام بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي"، مضيفةً أن "آخر زيارة كانت ضمن الحملة التي اطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية للسيطرة على العمالة الوافدة واجبار الشركات على الالتزام بالقوانين العراقية، وقد تعهدت الشركة الكورية بالالتزام بالقوانين النافذة في العراق مع طلب توظيف شباب عراقيين للمسجلين في قاعدة بيانات الدائرة".

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