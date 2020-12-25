تحذير بشأن لقاح مودرنا لمن أجروا عمليات تجميل

2020/12/25 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت قناة "abc7" عن طبيبة أمراض الجلدية، وعضوة اللجنة، شيرلي تشي، قولها إن "المرضى في هذه الحالات (الذين لديهم فيلر)، كانوا يعانون جميعا من تورم والتهاب في المنطقة التي بها الفيلر".

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