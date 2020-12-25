2020/12/25 | 19:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مصابين بحصيلة أولية لانفجار ناشفيل والشرطة تؤكد: اعتداء متعمد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/25 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 مصابين بحصيلة أولية لانفجار ناشفيل والشرطة تؤكد: اعتداء متعمد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 مصابين بحصيلة أولية لانفجار ناشفيل والشرطة تؤكد: اعتداء متعمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).