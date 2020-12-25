لغم بحري يرتطم بسفينة جنوبي البحر الأحمر والسعودية تطلق تحذيراً

2020/12/25 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، إن لغما بحريا ارتطم بسفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر.

وأفاد التحالف العربي في بيان، (25 كانون الاول 2020)، بأن اللغم البحري زرعه "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مشيرا الى أن "اللغم البحري أحدث أضرار مادية في مقدمة السفينة التجارية، من دون وقوع أي خسائر في الأرواح".

وتابع، "يواصل الحوثيون زراعة الألغام البحرية جنوبي البحر الأحمر وباب المندب، ما قد يهدد الملاحة البحرية في المنطقة".

وأوضح: "الألغام إيرانية الصنع من نوع صدف، وتم اكتشافها خلال الـ24 ساعة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل حول مواقع العثور عليها.

وأضاف التحالف أنه "بذلك يكون قد دمر 175 لغماً بحرياً "زرعتها الميليشيات الحوثية عشوائياً في اليمن".

وكان التحالف العربي قد أعلن في وقت سابق، تدميره عدد من الألغام البحرية، التي زرعها الحوثيين، بحسب قوله، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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