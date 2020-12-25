 الشرطة الأمريكية: انفجار ناشفيل كان كبيرا ونعتقد أنه متعمد

2020/12/25 | 19:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اكد متحدث باسم شرطة مترو ناشفيل، إن المسؤولين يعتقدون أن الانفجار الذي وقع صباح عيد الميلاد (اليوم الجمعة)، في وسط مدينة ناشفيل كان عملا متعمدا.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، صباح الجمعة، قال المتحدث دون آرون إن وحدة الأجهزة الخطرة التابعة للشرطة كانت متجهة إلى وسط المدينة استجابة لبلاغ حول سيارة مشبوهة عندما وقع “ انفجار كبير” بها، مضيفا: “نعتقد أن الانفجار كان متعمدا”.

تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات من مكان الحادث، ولكن لا أحد منهم في حالة حرجة.



وقال آرون إن الحادث قيد التحقيق من قبل وكالات متعددة، محلية واتحادية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

تنفذ الشرطة ودورية الطرق السريعة في ولاية تينيسي إغلاقا للمنطقة من أجل التحقيق، كما سيتم تقييد الوصول من الطريق السريع عبر المنطقة المجاورة وفقا للمتحدث باسم الشرطة.انتهى 25

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