عمدة مدينة ناشفيل : 20 مبنى على الاقل تضررت بالانفجار

2020/12/25 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن جون كوبر عمدة مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الامريكية تفعيل حالة الطوارئ في المدينة عقب الانفجار الذي وقع فيها .وقال كوبر في تصريح صحفي :" ان 20 مبنى على الاقل تضررت في الانفجار الذي وقع في وسط المدينة "./ انتهى

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