الطماطم تفيض مرة اخرى في العراق.. والسلطات ترسلها للسعودية

2020/12/25 | 19:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، موافقة وزيرها محمد الخفاجي، على تصدير محصول الطماطم الفائض الى السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي، وذلك بعد أيام من تصديرها 450 طنا من محاصيل الخضر والفواكه إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (25 كانون الاول 2020)، ان "الخفاجي وافق على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي، ومن الفائض عن الإستهلاك المحلي".

وأشار الوزير وفقا للبيان، إلى ان ذلك "يأتي في إطار سعي وزارة الزراعة لتعظيم موارد الدولة".

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في (21 كانون الاول 2020)، الموافقة على تصدير 450 طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية عن طريق منفذ عرعر الحدودي.

وذكر الناطق باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان، ان الوزارة ومن خلال دائرة البستنة وافقت على السماح بتصدير 450 طنا من محاصيل الخضر والفواكه الى المملكة العربية السعودية، مبينا ان هذه المحاصيل شملت (طماطم وفلفل وباذنجان وخيار وبصل وليمون).

وأضاف النايف، ان التصدير تم من خلال شركات القطاع الخاص الى المملكة العربية السعودية وعن طريق منفذ عرعر السعودي، لافتا الى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بدعم المزارع العراقي من خلال منع استيراد محاصيل الخضر الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي.

واوضح، انه "فضلا عن الالتزام بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة وتصدير الفائض من المنتج لاجل تعظيم موارد الدولة والحد من تدني اسعاره في حالة زيادة الانتاج عن حاجة الاستهلاك اليومي، مؤكدا استمرار الوزارة بزيادة المحاصيل الموفرة محليا وتصدير ما يزيد عنها في الاستهلاك اليومي".

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