وزارة العمل: 11000 عامل اجنبي في مصفى كربلاء ونسبة العراقيين تصل الى 10% فقط

2020/12/25 | 19:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

اليوم الجمعة، عن نسب العمالة العراقية

في مصفى كربلاء، مؤكدةً سعيها إلى إيجاد

فرص عمل للعراقيين من أجل تخفيف

البطالة.

وقال المتحدثة باسم الوزارة أحرار

الزلزلي في ب

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