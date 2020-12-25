2020/12/25 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت الدائرة، في بيان، إن الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم":

عدد الاصابات 346 موزعة كالآتي:

أبو دشير---------------6

أبو غريب--------------61

الإسكان----------------5

الاعلام-----------------16

البياع------------------5

التاجي-----------------11

الحارثية----------------2

الحرية------------------8

الخطيب----------------1

الدورة-----------------42

الرحمانية ---------------2

السيدية----------------12

الشالجية----------------4

الشرطة الرابعة-----------1

الشعلة-----------------5

الصالحية ---------------3

الطارمية----------------8

العامرية----------------3

العطيفية ---------------5

العلاوي----------------5

الغزالية----------------10

القادسية---------------10

الكاظمية---------------3

اللطيفية---------------3

المحمودية-------------16

المشاهدة --------------6

المنصور---------------30

الوشاش----------------2

اليرموك ---------------12

اليوسفية ---------------3

حي الجامعة------------2

حي الجهاد-------------5

حي الخضراء -----------10

حي العامل-------------11

حي العدل --------------8

سكنة جانب الرصافة------8

محافظة بابل------------1

محافظة كركوك ----------1

الشفاء: 240

الوفيات: 1".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تعلن عدد الاصابات بكورونا حسب المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تعلن عدد الاصابات بكورونا حسب المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).