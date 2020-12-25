أيزيدية تروي شهادة صادمة عن سنوات الجحيم مع داعش

2020/12/25 | 19:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد اختطافها من قضاء سنجار غرب محافظة نينوى، على يد داعش الإرهابي في أغسطس آب 2014، انتهى المطاف بالناجية الأيزيدية شريهان رشو، إلى الاحتجاز في غياهب سجن "عقاب" في مدينة إدلب السورية.

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