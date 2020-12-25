الوضع تحت السيطره (نص ميكروتياترو) - حسام الدين مسعد

2020/12/25 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد «الوضع تحت السيطره»نص مسرحي( ميكروتياترو)المكان:داخل مكتبة عامه الزمان :لحظة آنيه «الشخصيات»1-الأم:سيده في الخمسين من عمرها تتميز بملامح افرنجيه2-الفتاه:في العشرين من عمرها تتميز بملامح افرنجيه(علي مكتب أمين احد المكتبات العامه تجلس الفتاة وعلي الكرسي المقابل لمكتبها تجلس امها والحوار دائر بينهما منذ برهة من الوقت.يراعي مسرحة المكان بمفرداته الواقعيه يدخل الجمهور ل ......





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