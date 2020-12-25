لكيلا يدق المسمار ألأخير في نعش الحياد العلمي - جاسم ألصفار

2020/12/25 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار24/12/2020ذكر مدير الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة رياض عبد الأمير الحلفي لـ”واع” ان "وزارة الصحة وصلت إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع شركة فايزر الأميركية، ومن المحتمل أن يتم في الأيام المقبلة (أي قبل نهاية شهر كانون الأول من هذا العام- الإضافة مني) توقيع اتفاق معها لتجهيز العراق بكمية من اللقاح، تصل الى مليون ونصف المليون جرعة، خلال الربع الثاني من السنة المقبلة" .واس ......





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