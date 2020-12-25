كلنا أبناء الله- اسمها محمد9- - لمى محمد

2020/12/25 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد عندما نرى داعش تقطع الأوصال..تسبي النساء..تيّتم الأطفال..



تقتل الأحلام..



وتذبح السلام...علينا أن نتذكر الملاعين..سبب استمرارها المشؤوم..هؤلاء الذين لها في قلوبهم داعمين..عبدةُ الأصنام..أصنام القرن الحادي والعشرين...شياطينُ الكراهية..هؤلاء الذين حوّلوا الإسلام إلى رعب، دم وقرابين...حوّلوا التكفير إلى مذهب بيّنٍ..وتكلموا بلسان الله..يعبدون أصنام ال ......





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