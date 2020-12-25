العفو عن زوجين بعد 11 عاما على إحدى أكبر الخدع في التاريخ الأميركي الحديث

2020/12/25 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان حكم على الزوجين ريتشارد ومايومي هين بالسجن 90 يوما و20 على التوالي على خلفية هذه القضية التي استحالت أحد أشهر المقالب في التاريخ الأميركي الحديث.

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