تحرك من وزارة العمل لتعزيز العمالة العراقية في مصفى كربلاء

2020/12/25 | 19:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، أنها بصدد إرسال ممثلين عنها إلى مصفى كربلاء، من أجل رفد الشركات العاملة هناك بالعمالة العراقية، تطبيقا لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي.

وقال بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (25 كانون الاول 2020)، إن "هذه الخطوة تعد جادة من وزارة العمل لاستخدام قاعدة بياناتها من العاطلين العراقيين، وايجاد فرص عمل لهم بدل العمالة الاجنبية؛ من اجل التخفيف من البطالة وبغية تطبيق قانون العمل"، مشيرة إلى أن "وزارة العمل كانت قد ابلغت السفير الكوري بأن اغلب شركاتهم لا تلتزم بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي".

ولفت إلى أن "لدى الدائرة معلومات تؤكد أن عدد العمال الاجانب يصل الى (11000) عامل، وان نسبة العمال العراقين لهذا العدد تصل الى 10% من عدد العمال الاجانب، وهذا ما اثار استياء أهالي كربلاء".

وتابع إنه "تم زيارة المصفى من قبل لجان وزارتنا في دائرة العمل والتدريب المهني /قسم التفتيش، ولم يكن هنالك التزام بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي"، مضيفةً أن "آخر زيارة كانت ضمن الحملة التي اطلقها وزير العمل والشؤون الاجتماعية للسيطرة على العمالة الوافدة واجبار الشركات على الالتزام بالقوانين العراقية، وقد تعهدت الشركة الكورية بالالتزام بالقوانين النافذة في العراق مع طلب توظيف شباب عراقيين للمسجلين في قاعدة بيانات الدائرة".

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