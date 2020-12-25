قائد شرطة الانبار يوجه بشن حملة امنية لاعتقال التجار المحتكرين للمواد الغذائية واحالتهم الى القضاء

2020/12/25 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]وجه قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ، الجمعة، القوات الامنية الى شن حملة امنية واسعة النطاق الاسواق المحلية لاعتقال كل تاجر يحاول احتكار المواد الغذائية والانشائية والسلعة المختلفة لغرض رفع قيمتها الشرائية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار .

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