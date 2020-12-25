اتحاد بناء الاجسام يحدد منهاج 2021

2020/12/25 | 19:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

صادق الاتحاد العراق المركزي لبناء الاجسام على التقريرين الاداري والمالي للعام الحالي 2020 بحضور جميع رؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية والاندية التي شاركت في آخر موسم فضلا عن ابطال العراق الدوليين والاعلاميين وجرى ايضا تحديد منهاج العام المقبل 2021.

وقال رئيس اتحاد بناء الاجسام فائز عبد الحسن في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الاجتماع كان ناجحاً ومثمرا تخلله مناقشة العديد من الأمور الإدارية والانشطة والفعاليات الرياضية القادمة فضلا عن المصادقة على التقريرين المالي والاداري والنظام الداخلي بالاجماع.

واشار عبد الحسن انه تم مناقشة قانون الصالات الاهلية وضرورة الالتزام به من اجل وضع اللعبة على الطريق الصحيح وتم اعلان اللجان للاتحاد الفرعية لمتابعة تطبيق هذا القانون في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية”.

واضاف ان “الاجتماع تطرق الى تحديد امكان ومواعيد البطولات المحلية والدورات التدريبية والتحكيمية وسوف يتم اعلانها خلال اليومين المقبلين والتي تتناسب مع الاستحقاقات العربية والاسيوية”.

وتابع انه “تمت الاشادة من قبل جميع الحاضرين بنشاطات الاتحاد الاخيرة والتي شملت الدورات التدريبية وبطولة العراق للصالات الاهلية التي تميزت بالتنظيم الرائع ومشاركة واسعة من اللاعبين”.



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