2020/12/25 | 20:04 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية في بغداد تعلق على انباء إغلاقها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/25 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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