العمل تؤكد عزمها تعزيز العمالة العراقية في مصفى كربلاء

2020/12/25 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، أنها بصدد إرسال ممثلين عنها إلى مصفى كربلاء، من أجل رفد الشركات العاملة هناك بالعمالة العراقية، تطبيقا لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي. وقال بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “هذه الخطوة تعد جادة من وزارة العمل لاستخدام قاعدة بياناتها من العاطلين العراقيين، وايجاد فرص عمل …

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