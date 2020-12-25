تسجيل 1616 اصابة و30 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/25 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/ اعلنت وزارة الصحة الاردنية، عن تسجيل 1616 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الاردن اليوم، منها 627 حالة في محافظة اربد/ شمالي المملكة/، ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات بالمملكة الى اكثر من 285 الف اصابة.وذكرت الصحة الاردنية في موجز صحفي :" ان المملكة سجلت اليوم 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 3711 حالة ".وبينت :" ان عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل الى 25283 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي ادخلت اليوم الى المستشفيات 102 حالة، فيما غادرت 100 حالة بعد تماثلها للشفاء".واشارت الصحة الاردنية الى تسجيل 1816 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل اجمالي حالات الشفاء بالمملكة الى اكثر من 256 الف حالة./انتهى

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