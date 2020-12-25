العراق يصدر الفي طن من محصول الطماطم الى السعودية

2020/12/25 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الزراعة تصدير الفي طن من محصول الطماطم الى السعودية.واشار بيان لوزارة الزراعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه , الى ان وزيرها محمد الخفاجي وافق اليوم الجمعة، على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي، من الفائض عن الاستهلاك المحلي، وفي اطار تعظيم موارد الدولة"./انتهى2

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