2020/12/25 | 20:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

418 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الجمعة، حصول طهران على موافقة اميركية لتحويل مئات ملايين الدولارات لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا من الخارج.

وقال همتي في تصريح صحفي، اليوم (25 كانون الاول 2020)، إن "مصرفا إيرانيا حصل على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية لتحويل الأموال إلى مصرف سويسري من أجل شراء اللقاحات".

وأضاف، انه "فرض الأمريكيون عقوبات على جميع مصارفنا، ووافقوا على هذه الحالة فقط بضغط من الرأي العام العالمي".

ولفت همتي إلى أن إيران ستدفع نحو 244 مليون دولار لشحنة أولية تضم 16.8 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" المعني بتوفير لقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تحصل على موافقة اميركية لتحويل بمئات ملايين الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تحصل على موافقة اميركية لتحويل بمئات ملايين الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).