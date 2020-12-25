بكل وقاحة وانحطاط .. اللصوص يتهيأون للانتخابات القادمة

2020/12/25 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

بداية ..



اتقدم بأجمل التهاني

والتبريكات إلى كلّ المسيحيين في

العراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد

المجيدة , سائلا الله العلي القدير أن

يجنّب شعوب الأرض شرّ الوباء اللعين

بنسختيه ال

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