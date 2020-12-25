المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية

2020/12/25 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية

أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في

المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم

حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين

الحرية الإنسانية وتقييدها.أي ي

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