حرية التعبير حق مصون اقرّته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

2020/12/25 | 20:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ماجد احمد الزاملي

تعتبر حرية التعبير الوسيلة الأولى

التي يجب أن يملكها كل واحد من أجل أن

يتمكن من الكشف عن خصوصية تفكيره بدايةً

و كيانه أخيراً من خلال الإتصال

الإجتماعي.



ومن أجل تحقيق هذه الغاي

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