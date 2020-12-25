بالتفصيل.. الموجز الأمني ليوم الجمعة

2020/12/25 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجز اخبار القوات الأمنية ليوم الجمعة الصادر عن خلية الإعلام الأمني

نفذت القوات الأمنية في مختلف قواطع العمليات مجموعة من الواجبات، حيث خرجت مفرزة المعالجة العاملة ضمن قاطع

لواء المشاة ٧١ بواجب مشترك مع مقر الفوج الثاني في اللواء ذاته، وعثرت على كدس عتاد يحتوي عبوتين ناسفتين محلية الصنع و٣ قنابر هاون عيار ٨١ ملم و٣ أخرى عيار ٦٠ ملم ورمانتين قاذفة rbg7 ضد الدروع وحشوة دافعة لرمانة قاذفة rbg7 ومسطرة تفجير عبوات من مخلفات عصابات داعش الارهابي في قرية خازوكة في محافظة نينوى، وقد تم اتلافها بمكان امن تحت السيطرة .

كما خرجت قوة من الفرقة العشرين للبحث والتفتيش عن المطلوبين ومخلفات داعش، وعثرت على ١٢ لغماً ضد الدروع وقنبرتي هاون ٦٠ ملم و ٦ قنابر أخرى عيار ١٢٠ ملم، تم تفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي.

وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عبوات ناسفة في قضاء الكرمة - منطقة الشهابي الأولى خرجت قوة من الفرقة العاشرة لغرض تدقيق المعلومات وعثرت على ٢٠ عبوة ناسفة على شكل صفيحة من مخلفات داعش الإرهابي.

اما قيادة قوات حرس شرطة الحدود فقد ضبطت ٥ مخالفات كمركية ضمن المنطقة الثالثة، كما ضبطت ٧٧ راس ماشية معدة للتهريب ضمن المنطقة الاولى، فيما ضبطت برادين يحملان مواد قابلة للتلف ضمن المنطقة الرابعة.

هذا وخرجت قوة من فوج مكافحة ارهاب الانبار لغرض تنفيذ واجب القاء قبض في محافظة الانبار- قضاء هيت، وتم القاء القبض على ثلاثة من المطلوبين

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