إستفتاءات لمكتب الإمام السيستاني عن العملة والمتاجرة بها

2020/12/25 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} رد مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى، الإمام السيد علي السيستاني، على استفتاءات بشأن العملة والحكم الشرعي في المتاجرة بها.

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