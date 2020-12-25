ميناء الفاو الكبير… الكشف عن مبالغ الإيرادات المتوقعة من المشروع فور تشغيله: مليارات سنوياَ!

2020/12/25 | 20:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، الجمعة، 25 كانون الأول، 2020، أن مشروع ميناء الفاو حال اكتماله سيسهم في تعظيم إيرادات الدولة بما لا يقل عن 6 مليار دولار سنويا.

وقال الخزعلي في تصريحات صحافية، إن “مجلس النواب خصص في عام 2019، 400 مليار دينار لدعم مشروع ميناء الفاو، بالإضافة إلى 400 مليار دينار اخرى في قانون الاقتراض الإخير، 600 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، من أجل دعم المشروع واكماله”.

واضاف أن “المشروع حال اكتماله سيسهم في تعظيم موارد الدولة، بما لا يقل عن 6 مليار دولار سنويا”.

وكان وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي اعلن الثلاثاء على تخويل وزارة النقل من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع الشركة الكورية دايوو و البدء بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد هذا اليوم .

و قال الشبلي في تغريدة : نبارك للشعب العراقي و بجهود الخيرين و المخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير .

واوضح الشبلي : بعد جهدٍ جهيد ومفاوضات مضنية سنمضي بالتوقيع مع شركة دايوو الكورية لانشاء ميناء الفاو الكبير الذي يُعد حلما طالما راود العراقيين الذين يريدون نهضة هذه البلاد .

ولفت الى ان البدء بالتنفيذ سيكون خلال ايام بعد التوقيع، حيث سنشرع بتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور ، وهي مشاريع مهمة وكبيرة ستكون فاتحة خير للعراق ، فبالاضافة الى تشغيل الاف الايدي العاملة فان هذه المشاريع تضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ في المنطقة .

واكد ان مجلس الوزراء باعضائه كافة وكذلك الامانة العامة و مجلس النواب كان لهم الدور البارز في اظهار هذا المشروع الى ارض الواقع، وفي الختام اشار باحترام عالٍ الى ان القدح المعلّى كان للشعب العراقي الذي لولاه لم ير النور هذا المشروع .

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