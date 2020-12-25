انفجار قوي في مدينة ناشفيل الأميركية نسبته الشرطة إلى “فعل متعمد”

2020/12/25 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشفيل بعيد وقوع انفجار قوي في 25 كانون الأول/ديسمبر 2020 © قسم شرطة ناشفيل/ا ف ب صورة موزعة واشنطن (أ ف ب) – هز انفجار قوي صباح الجمعة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأميركية، في فعلٍ يبدو “متعمداً”، وفق شرطة المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.ووقع الانفجار الساعة […]

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