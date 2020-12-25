2020/12/25 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة غادرت بيتي لجولة صباحية على الأقدام في اليوم الأول من عيد الميلاد.



للعام الثاني على التوالي، يزورنا "فايناختن " بلا ثلوج.



البرد معقول لهذا الفصل من العام، والمطر في غير أوانه يغير معادلات المناخ.ما إن توسطتُ الرصيف أمام بيتي، حتى وجدت الجارة الألمانية كاترينا تسير أمامي وهي تقود كلبين، أحمدهما أبيض مبقع بالسواد صغير الحجم، والثاني بني اللون متوسط الحجم.



تعيش كاترين من مجالسة الكلاب، ووهي و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاترينا صبيحة عيد الميلاد - ملهم الملائكة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاترينا صبيحة عيد الميلاد - ملهم الملائكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).