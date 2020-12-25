العمل تكشف عن إضافة للعمالة العراقية بمصفى كربلاء

2020/12/25 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، أنها بصدد إرسال ممثلين عنها إلى مصفى كربلاء، من أجل رفد الشركات العاملة هناك بالعمالة العراقية، تطبيقا لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي.وقال بيان للوزارة، ان “هذه الخطوة تعد جادة من وزارة العمل لاستخدام قاعدة بياناتها من العاطلين العراقيين، وايجاد فرص عمل لهم بدل العمالة الاجنبية؛ من اجل التخفيف من البطالة وبغية تطبيق قانون العمل”، مشيرة إلى أن “وزارة العمل كانت قد ابلغت السفير الكوري بأن اغلب شركاتهم لا تلتزم بقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي”.ولفت إلى أن “لدى الدائرة معلومات تؤكد أن عدد العمال الاجانب يصل الى (11000) عامل، وان نسبة العمال العراقين لهذا […]

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