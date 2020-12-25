تربية الكرخ تنذر 7 مدارس اهلية لمخالفتها قرارات خلية الازمة

2020/12/25 | 20:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انذرت المديرية العامة لتربية الكرخ الثانية مدارس اهلية وحكومية لمخالفتها قرارات خلية الازمة الحكومية بشان دوام التلاميذ والطلبة.

وقال مدير عام المديرية قيس الكلابي ان المديرية وجهت المشرفين التربويين بكتابة تقارير وتقديمها لها على المدارس غير الملتزمة بقرارات خلية الازمة بخصوص دوام التلاميذ والطلبة فيها، خصوصاً الاهلية منها.

واضاف ان المديرية وبعد استلامها التقارير فيوجه لها انذاراً اولياً وتغلق في حال اصرارها على مخالفة القرارات، واحالة مدير المدرسة الى التحقيق اذا كانت المدرسة حكومية.ً

وبين الكلابي ان المديرية انذرت 7 مدارس اهلية لمخالفتها قرارات خلية الازمة، بعد تشكيل لجنة تحقيقية بذلك.

وتابع ان هنالك اجتهادات قد يقوم بها عدد من مدراء المدارس الريفية، والتي تحوي نحو 100 طالب، حيث يرى ان من المصلحة هو زيادة ايام الدوام فيها، مما يخالف قرارات خلية الازمة التي ثبتت ايام الدوام بيوم واحد لكل مرحلة دراسية، مما يستدعي تنبيهه من قبل المديرية.

الكلابي اكد ان قرارات خلية الازمة تصب بمصلحة التلاميذ والطلبة، اضافة الى حماية الملاك التدريسي واهاليهم من الاصابة التي قد يتعرضون لها في المدارس في حال مجيئهم الى المدرسة اكثر من يوم، مشيراً الى ان المديرية قامت بحملات تعفير لجميع المدارس قبل بدء العام الدراسي،خشية من تفشي “كورونا” مما يؤدي بالتالي الى اغلاقها بشكل تام.

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