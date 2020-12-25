فرانس برس: الوفيات بفيروس كورونا وصلت الى مليون و 743 الفا منذ ظهور الوباء

2020/12/25 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل مجموع الوفيات بفيروس كورونا حول العالم الى مليون وسبعمئة وثلاثة وأربعين ألفا وذلك منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول في العام الماضي.

واظهرت إحصائية لوكالة فرانس برس تجاوز الإصابات في العالم عتبة التسعة وسبعين مليون شخص تعافى منهم اكثر من خمسين مليونا وبينت الاحصائيات وفاة ثمانية وثمانين الف في الشرق الأوسط بعد اصابة ثلاثة ملايين وثمان مئة الف فيما سجلت أوروبا اكثر من خمسة وعشرين مليون إصابة بالوباء ، في حين وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة الى ثماني عشر مليون وستمئة الف توفي منهم ثلاثمئة وثلاثين الف.

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