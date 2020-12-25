الإعلام الأمني تعلن تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها في مختلف قواطع العمليات

2020/12/25 | 20:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، إيجازاً بالعمليات التي تم تنفيذها في مختلف قواطع العمليات. وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “خرجت مفرزة المعالجة العاملة ضمن قاطع لواء المشاة ٧١ بواجب مشترك مع مقر الفوج الثاني في اللواء ذاته، وعثرت على كدس عتاد يحتوي عبوتين ناسفتين محلية الصنع و٣ …

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