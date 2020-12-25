2020/12/25 | 20:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، ان اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان ستعقد اجتماعا مطلع العام المقبل لاتخاذ قرار بشأن بدء الدوام في المدارس.

الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم الوزارة قال في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الجمعة: انه من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان، اما يوم 8 او 9 من شهر كانون الثاني من العام المقبل لاتخاذ قرار يخص بدء دوام المدارس في اقليم كوردستان.

واضاف: ان وزارة الصحة في اقليم كوردستان اعدت الخطة B في حال حدوث اي مستجدات او مخاطر تهدد الاقليم

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتخاذ قرار بدء الدوام بمدارس الاقليم مطلع 2021) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتخاذ قرار بدء الدوام بمدارس الاقليم مطلع 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).