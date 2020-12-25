اردوغان يغازل اسرائيل ويطالب بعلاقات افضل

2020/12/25 | 20:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رغبة بلاده في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، منوها بأن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة، اليوم (25 كانون الاول 2020)، انه "لدينا مشاكل مع أشخاص في المستويات العليا، لو لم تكن هناك قضايا على أعلى المستويات لكانت علاقاتنا (مع إسرائيل) مختلفة تماما".

ولفت إلى ان سياسات إسرائيل بشأن فلسطين واصفا إياها بـ"غير مقبولة".

وكانت العلاقات قد توترت بين البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادلا طرد السفراء في عام 2018.

ا.ح

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