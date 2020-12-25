الصحة تكشف للفرات نيوز حقيقة دخول السلالة الجديدة من كورونا الى البلاد

2020/12/25 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة الصحة والبيئة، على أنباء تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ودخولها الى العراق.

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