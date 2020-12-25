السجن 12 عاما لبروفيسور روسي قتل طالبته وقطّع جسدها

2020/12/25 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، الجمعة، أستاذ تاريخ جامعيا بارزا على خلفية اتهامات بقتل وتمزيق أوصال طالبة، وعاقبته بالسجن لمدة اثني عشر عاما وستة أشهر.

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