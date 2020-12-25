الموارد المائية تعلن اطلاق حملة واسعة ضد المتجاوزين في مناطق بغداد

2020/12/25 | 20:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، قيامها بحملة واسعة ضد المتجاوزين في مناطق العاصمة والمحافظات، لافتة إلى أن خطواتها هذه مدعومة بشكل مباشر من رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات. وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز”، إن “العمل برفع التجاوزات …

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