الديمقراطية والرأسمالية بين التناقض والترابط - رابح لونيسي

2020/12/25 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي لعل سيقول البعض إنطلاقا من قراءة بسيطة للعنوان بأننا نخلط بين نظام سياسي ونظام إقتصادي، فهذه النظرة هي جديدة بسبب محاولات الخطاب الرأسمالي الجديد بعد إنهيار المعسكر الشيوعي أن يفصل السياسة عن الإقتصاد، وهو ما يؤدي في الأخير إلى إبعاد أي تدخل للقرار السياسي في المجال الإقتصادي بدعوى ترك رجال المال يفعلون ما يريدون وعدم عرقلتهم، لكنهم في الحقيقة هم المتحكمون اليوم في كل القرارات السياسية، خاصة المت ......





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