’ماركا’ تكشف مدة غياب رودريغو عن ريال مدريد بعد ’الإصابة العضلية’

2020/12/25 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف نادي ريال مدريد الإسباني رسميا عن التقرير الطبي للاعبه البرازيلي رودريغو الذي أصيب في مباراة الفوز على غرناطة قبل أيام، مبيناً أنه سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أشهر.

وقال النادي في بيان (25 كانون الأول 2020)، إن "رودريغو يعاني من إصابة عضلية تؤثر على وتر العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن".

وعلى الرغم من عدم تحديد الفترة التي سيغيبها البرازيلي الشاب عن الملاعب، إلا أن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أشارت إلى أن الإصابة خطيرة للغاية ويمكن أن يبقى بعيدا عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

ووقف اللاعب بالفعل بجوار شجرة عيد الميلاد على عكازين، الأمر الذي ينذر بأن الإصابة خطيرة وهو ما تأكد يوم الجمعة بعد خضوعه لفحوصات أثبتت أنها إصابة معقدة للغاية قد تستلزم في بعض الحالات الخضوع لعملية جراحية.

كان رودريغو يعرف بالفعل أنها ليست إصابة عادية، حيث طلب التغيير على الفور في الشوط الأول وغادر على نقالة وهو يبكي، لكنه كان أكثر هدوءا يوم الخميس، لكنه توصل إلى فكرة أنه يجب أن يبتعد عن الملعب لفترة طويلة.

ومن حسن الحظ أن الفرنسي زين الدين زيدان سيكون قادرًا على الاعتماد على إيدن هازارد العائد من الإصابة، كما أنه يوجد لوكاس وأسينسيو وفينيسيوس جونيور وجميعا يلعبون في نفس المركز.

"إرم"

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