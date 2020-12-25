2020/12/25 | 20:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة النفط اليوم الجمعة، أن خطة العام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية ،والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقال مدير عام المشاريع النفطية في وزارة النفط محمود عباس في تصريح صحفي إن “خطة الوزارة خلال العام 2021 تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية”، مبيناً أن “هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات، والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية”.

وأضاف أن “جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي”، مشيراً إلى أن “مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية”.

وبين أن “وزارة النفط لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهي قريبة للتشغيل ،ولكنها تعتمد على الشركات الأجنبية”، موضحاً أن “هذه المشاريع ستكتمل العام المقبل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تكشف عن إيقاف استيراد المشتقات خلال عام 2021 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تكشف عن إيقاف استيراد المشتقات خلال عام 2021) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تكشف عن إيقاف استيراد المشتقات خلال عام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).