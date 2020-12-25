اتحاد بناء الاجسام يحدد منهاج 2021

2020/12/25 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]صادق الاتحاد العراق المركزي لبناء الاجسام على التقريرين الاداري والمالي للعام الحالي 2020 بحضور جميع رؤساء وممثلي الاتحادات الفرعية والاندية التي شاركت في آخر موسم فضلا عن ابطال العراق الدوليين والاعلاميين وجرى ايضا تحديد منهاج العام المقبل 2021.

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