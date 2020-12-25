2020/12/25 | 21:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، دخول فوجين من القوات الخاصة إلى بغداد بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعلان ح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول فوجين من القوات الخاصة الى بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول فوجين من القوات الخاصة الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).