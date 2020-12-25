الصحة : العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا

2020/12/25 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة :" ان العراق دفع مقدمة تسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ".وقال العبيدي في تصريح متلفز:" بحسب الاتفاق فان شركة فايزر هي من ستقوم بايصال اللقاح الى المحافظات ".وتابع :" ان لقاح فايزر سيصل في نهاية آذار او مطلع نيسان المقبلين"، مبينا :" ان العراق منفتح على خمس شركات مصنعة للقاح كورونا "./انتهى2

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